رئيس حكومة المحاكاة: التقيت "مدبولي".. وقمنا بمعايشة التجربة للتعرف على أجواء العمل
الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:30 ص
نعيم يوسف
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قال مصطفى جمال، رئيس الوزراء في حكومة المحاكاة، إنه التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أثناء التحضير للجلسة.
وأضاف "جمال" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة TeN، مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أنهم قبل محاكاة الحكومة قاموا بدراسة الأوضاع وبحثها منذ عام 2014، ووجدوا أن الهدف واحد، وهو رؤية مصر 2030.
ولفت رئيس حكومة المحاكاة إلى أنهم قاموا بمعايشة مع وزراء الحكومة الحالية للتعرف على أجواء العمل، وكان لديهم الكثير من التساؤلات تم طرحها أثناء المعايشة، مؤكدا أن الحكومة الحالية بالكامل لم تبخل عليهم بأي معلومات، ورئيس مجلس الوزراء كان يتبادل معهم أطراف الحديث.
وشدد أنه متفائل بأداء الحكومة وعلى قناعة أنهم في الاتجاه الصحيح، وقادرين على تحسين الأوضاع في وقت قليل، وقامت الدولة المصرية بالإصلاح في أوقات صعبة.
وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
وأضاف "جمال" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة TeN، مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أنهم قبل محاكاة الحكومة قاموا بدراسة الأوضاع وبحثها منذ عام 2014، ووجدوا أن الهدف واحد، وهو رؤية مصر 2030.
ولفت رئيس حكومة المحاكاة إلى أنهم قاموا بمعايشة مع وزراء الحكومة الحالية للتعرف على أجواء العمل، وكان لديهم الكثير من التساؤلات تم طرحها أثناء المعايشة، مؤكدا أن الحكومة الحالية بالكامل لم تبخل عليهم بأي معلومات، ورئيس مجلس الوزراء كان يتبادل معهم أطراف الحديث.
وشدد أنه متفائل بأداء الحكومة وعلى قناعة أنهم في الاتجاه الصحيح، وقادرين على تحسين الأوضاع في وقت قليل، وقامت الدولة المصرية بالإصلاح في أوقات صعبة.
وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
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