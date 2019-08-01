والدة هديل ماجد: انهمرت في البكاء.. والسيسي أب حنون وعطوف

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قالت المخرجة منال خورشيد، والدة هديل ماجد أحدى المشاركات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، ومن ذوي القدرات الخاصة، إنها لم تتوقع رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ابنتها، مؤكدة أنها أنها يكفيها صعود الرئيس لهديل على المسرح.



وأضافت خورشيد خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة TeN، مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أنها انهمرت في البكاء من الفرحة، مؤكدة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أب حنون وعطوف، وربنا كرم هديل بلقاء الرئيس".



وأشادت بجهود الرئيس في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وحرصه الدائم على تطويرهم والعناية بهم.



ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.