بعد حديث الرئيس السيسي عنها.. "النمنم" يكشف تفاصيل مدينة الثقافة والفنون
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:36 ص
نعيم يوسف
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قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه يتم بناء مدينة للثقافة والفنون في العاصمة الإدارية، على مساحة أكثر من 70 فدان، تشمل خمس مسارح كبيرة، ودار أوبرا كبيرة تسع 5 آلاف مقعد، موضحا أن الدار الحالية تسع 800 مقعد فقط.
وتابع "النمنم"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المدينة الجديدة ستضم دار للكتب وعدة مكتبات، وفرع لدار الوثائق.
وتابع وزير الثقافة الأسبق، هذه المدينة التي أشار لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، ستكون من أفضل الأماكن على مستوى العالم.
وتابع "النمنم"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المدينة الجديدة ستضم دار للكتب وعدة مكتبات، وفرع لدار الوثائق.
وتابع وزير الثقافة الأسبق، هذه المدينة التي أشار لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، ستكون من أفضل الأماكن على مستوى العالم.
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