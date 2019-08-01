ابنة سعيد صالح في ذكرى ميلاده: "محدش قادر يملى مكانه"
الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:57 ص
الفجر الفني
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أعربت هند كريمة الفنان الكبير سعيد صالح، عن حزنها وافتقادها والدها الذي يمر ذكرى مولده اليوم.
وقالت هند: والدي لم يغب عن عيناي لحظة فهو أمامي طوال الوقت، ومهما تحدثت عنه فلم أجده كلاما يكفي عنه.
وتابعت: "أقول له في عيد ميلاده مكانك لم يستطع أحد أن يملأه سواء لي أو بالنسبة لجمهوره وكل عام وأنت بخير وأتمنى من الله عز وجل أن تكون سعيد ومرتاح في مكانك الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".
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