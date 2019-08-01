ابنة سعيد صالح في ذكرى ميلاده: "محدش قادر يملى مكانه"

أعربت هند كريمة الفنان الكبير سعيد صالح، عن حزنها وافتقادها والدها الذي يمر ذكرى مولده اليوم.





وقالت هند: والدي لم يغب عن عيناي لحظة فهو أمامي طوال الوقت، ومهما تحدثت عنه فلم أجده كلاما يكفي عنه.



