أول رسالة من راغب علامة لـ هاني شاكر بعد فوزه بنقابة الموسيقيين

هنأ الفنان اللبناني راغب علامة، أمير الغناء العربي هاني شاكر بفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين، وغرد علامة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "أطيب التهاني للصديق والفنان الكبير هاني شاكر لفوزه وللمرة الثانية بمنصب نقيب الفنانين المصريين".









وأضاف علامة: "أهنئ أحبابنا الفنانين المصريين وأتمنى لسيادة النقيب التوفيق.. كل التوفيق في مهمته النبيلة".

راغب علامة مهنئًا هاني شاكر: أتمنى لك التوفيق



