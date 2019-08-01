أول رسالة من راغب علامة لـ هاني شاكر بعد فوزه بنقابة الموسيقيين
الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:51 ص
الفجر الفني
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هنأ الفنان اللبناني راغب علامة، أمير الغناء العربي هاني شاكر بفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين، وغرد علامة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "أطيب التهاني للصديق والفنان الكبير هاني شاكر لفوزه وللمرة الثانية بمنصب نقيب الفنانين المصريين".
وأضاف علامة: "أهنئ أحبابنا الفنانين المصريين وأتمنى لسيادة النقيب التوفيق.. كل التوفيق في مهمته النبيلة".
راغب علامة مهنئًا هاني شاكر: أتمنى لك التوفيق
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