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لأول مرة.. منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:11 ص
لأول مرة.. منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها
منة فضالي
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها التي تظهر معها لأول مرة على السوشيال ميديا.

وعلقت منة فضالي على الصور "بيت روقه مع المزز مامي و اختي الصغننه". 

صورة منة فضالي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر "إنستجرام".

وعلى صعيد آخر ، تشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" مع "ناهد السباعي، قصي خولي، بسمة، سارة الشامي، محمد مهران، خالد أنور، منذر رياحنة.
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