لأول مرة.. منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها

شاركت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها التي تظهر معها لأول مرة على السوشيال ميديا.





وعلقت منة فضالي على الصور "بيت روقه مع المزز مامي و اختي الصغننه".





صورة منة فضالي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر "إنستجرام".



