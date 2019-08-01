لأول مرة.. منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها
الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:11 ص
الفجر الفني
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شاركت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها التي تظهر معها لأول مرة على السوشيال ميديا.
وعلقت منة فضالي على الصور "بيت روقه مع المزز مامي و اختي الصغننه".
صورة منة فضالي لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر "إنستجرام".
وعلى صعيد آخر ، تشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" مع "ناهد السباعي، قصي خولي، بسمة، سارة الشامي، محمد مهران، خالد أنور، منذر رياحنة.
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