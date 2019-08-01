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اللوك الأخير لـ راندا البحيري يحقق انتشارا كبيرا (صورة)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:11 ص
اللوك الأخير لـ راندا البحيري يحقق انتشارا كبيرا (صورة)
راندا البحيري
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يارا أحمد
 
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ظهرت الفنانة راندا البحيري، مؤخرا في كواليس أحدث جلسة تصويرية علي يد الميك اب ارتيست سما صفوت بلوك مميز.


ونشرت راندا، الصورة علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وحققت الصورة نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد توثيق حسابها الفترة الماضية حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة.


ونالت الإطلالة على إعجاب الجمهور، وحققت ٦٠ الف اعجاب حتي الان، وينتظر الجمهور ظهورها في عدد من الأعمال الفنية الفترة المقبلة.
اللوك الأخير لـ راندا البحيري يحقق انتشارا كبيرا (صورة)
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