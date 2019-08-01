اللوك الأخير لـ راندا البحيري يحقق انتشارا كبيرا (صورة)

ظهرت الفنانة راندا البحيري، مؤخرا في كواليس أحدث جلسة تصويرية علي يد الميك اب ارتيست سما صفوت بلوك مميز.









ونشرت راندا، الصورة علي حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وحققت الصورة نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد توثيق حسابها الفترة الماضية حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة.







