تعرف على دور عمر الشناوي في مسلسل "بلا دليل"

يواصل الفنان عمر الشناوي تصوير دوره في مسلسل "بلا دليل"، من بطولة خالد سليم ودرة، والمقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يجسد الشناوى شخصية "طبيب" يدعى "أحمد"، وشقيق بطلة العمل فى أحداث المسلسل، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة ، من إخراج منال الصيفي.





وفى سياق متصل ، أكدت إنجى علاء مؤلفة المسلسل أن نوعية مسلسل "بلا دليل" تحتاج للتركيز في كل مشهد نظرا لسرعة وتشابك وغموض أحداثه مع التفاصيل الدرامية التي تحرص على الاهتمام بها، مشيرة إلى أنها تستمتع بالتوغل داخل نفسيات أبطال قصصها خاصة وأن معظم شخصيات المسلسل مركبة وغير أسوياء نفسياً ومرهقين في الكتابة الا أنها تستمتع بالدخول في عالمهم وسرد قصصهم المثيرة دراميا.





مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.



