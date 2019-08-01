يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن الشيخ الشعراوي

كشف الفنان الكبير عن أحد المواقف التى جمعته بالشيخ الشعراوى خلال عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة قائلاً: "أثناء عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة للشاعر فاروق جويدة وأثناء وقوفى على المسرح القومى فوجئت بوجود الشيخ الشعراوى يجلس فى أول صف بين الجمهور ولم أصدق عينى، حيث كانت تنتشر بعض الشائعات بأنه يحرم الفن ويدعو الفنانات للاعتزال والحجاب".





وتابع: "بعد انتهاء العرض وإغلاق الستارة أسرعت أنا والفنانة سميحة أيوب لنسلم عليه، فوجدناه يرفع يده ويدعو لى ولسميحة أيوب بالتوفيق".





يشير الفنان الكبير إلى أنه سأل إمام الدعاة، قائلاً: "ياعم الشيخ بيقولوا أنك تحرم الفن وتدعو الفنانات للاعتزال، فأجاب الشيخ الشعراوى بأن الفنان الموهوب يكون واثقًا من فنه وموهبته ولا يحتاج أن يلجأ لشيخ ليقول له هذا صح أو هذا خطأ، وعندما تأتينى فنانة مترددة ولا تثق فى موهبتها وتسألنى اعتزل واتحجب ؟، أقول لها اتحجبى واعتزلى، وضحك قائلاً: "على الأقل علشان أبعدها عنكم".



