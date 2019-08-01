أمين شباب "الحرية": مبادرة "حياة كريمة" تحمل طابع إنساني
الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:49 ص
إسلام شعراوي
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قال محمد مهني عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين شباب حزب الحرية المصري، إنه طبقًا لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مبادرة حياة كريمة مشروعًا قوميًا قرر الدكتور صلاح حسب اللّه رئيس حزب الحرية المصري تكليف امانات شباب الحزب بتوفير فرق شباب تطوعية في المحافظات من شباب الحزب لدعم مبادرة الرئيس حياة كريمة، في استجابة سريعة من الحزب لضرورة تكاتف جميع القوي الوطنية لإنجاح المبادرة.
وأوضح مهنى، في تصريحات صحفية، أن امانات المحافظات ستقوم بذلك منذ اليوم الأول بعد نهاية المؤتمر الوطني السابع للشباب، وستكون مهام الشباب معاونة مسئولي مبادرة حياة كريمة في محافظاتهم عن طريق اعداد بيانات بالقري الفقيرة والتي تحتاج مساعدة ورعاية سريعة ومتابعات ميدانية لما يتم علي أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجه مسئولي المبادرة وتقوم بتشجيع رجال الأعمال علي المشاركة الجادة والفعالة في هذه المبادرة.
كما أكد أن نواب الحزب في البرلمان سيقوموا بمساعدة الأجهزه التنفيذية لسرعه إنهاء الإجراءات وصرف المخصصات المطلوبة للمحافظات التي تتواجد بها القري المستهدفة حتى يكون التعاون من عدة جهات ويشمل نتائج دقيقة وصحيحة.
وتابع أمين شباب الحزب، أن مبادرة حياة كريمة تحظى بطابع انساني حتى يعيش كل مصري في حياة تليق به ولا يحتاج إلى أحد، مشيرًا أن هذه المبادرة تخصنا جميعا فتعاون المصريين وتكاتفهم سيجعل كل مصري يحظى حقا بحياة كريمة.
وأوضح مهنى، في تصريحات صحفية، أن امانات المحافظات ستقوم بذلك منذ اليوم الأول بعد نهاية المؤتمر الوطني السابع للشباب، وستكون مهام الشباب معاونة مسئولي مبادرة حياة كريمة في محافظاتهم عن طريق اعداد بيانات بالقري الفقيرة والتي تحتاج مساعدة ورعاية سريعة ومتابعات ميدانية لما يتم علي أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجه مسئولي المبادرة وتقوم بتشجيع رجال الأعمال علي المشاركة الجادة والفعالة في هذه المبادرة.
كما أكد أن نواب الحزب في البرلمان سيقوموا بمساعدة الأجهزه التنفيذية لسرعه إنهاء الإجراءات وصرف المخصصات المطلوبة للمحافظات التي تتواجد بها القري المستهدفة حتى يكون التعاون من عدة جهات ويشمل نتائج دقيقة وصحيحة.
وتابع أمين شباب الحزب، أن مبادرة حياة كريمة تحظى بطابع انساني حتى يعيش كل مصري في حياة تليق به ولا يحتاج إلى أحد، مشيرًا أن هذه المبادرة تخصنا جميعا فتعاون المصريين وتكاتفهم سيجعل كل مصري يحظى حقا بحياة كريمة.
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