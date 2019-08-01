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حجاج الجمعيات من القاهرة والجيزة يغادرون اليوم إلى الأراضي المقدسة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:29 ص
حجاج الجمعيات من القاهرة والجيزة يغادرون اليوم إلى الأراضي المقدسة
حجاج - صورة أرشيفية
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يغادر اليوم الخميس، بعض حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القاهرة والجيزة وبعض حجاج الجمعيات الأهلية المركزية، وحجاج بنك ناصر الاجتماعى، حيث سيتم تفويج الحجاح إلى مكة المكرمة، على أن تتوالى باقى أفواج حجاج الجمعيات خلال الأيام المقبلة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعىّ قد أكدت أن غرفة العمليات المشكلة فى حالة انعقاد دائم على مدار ساعات اليوم، وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، وأن حالة الحجاج مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة، وأن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

ويجرى استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579+.
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