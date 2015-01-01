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ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يؤكدان تعزيز العلاقات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:45 م
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يؤكدان تعزيز العلاقات
ولي العهد السعودي
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الفجر السعودي
 
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وخلال الاتصال الهاتفي وصف دولة رئيس الوزراء الباكستاني المملكة بالصديق الذي تثق به باكستان، مدللاً بذلك بوقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن بلاده لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقاً.

كما عبر دولته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على جهوده ومساندته لكل ما يدعم باكستان ويحقق مصالحها، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع المملكة يعد أولوية قصوى لجمهورية باكستان.

من جهته أشاد سمو ولي العهد بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.

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