موعد انطلاق تصوير الموسم الخامس من "The Voice" على شاشات MBC

أُعلن رسمياً عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية، خلال شهر أغسطس 2019، والذي يُعرض على شاشات MBC1 و"MBC العراق" والمنصّات الرقمية التابعة لـ "مجموعة MBC"، خلال الربع الأخير من السنة الحالية.





يشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد، ومع قرب البدء بتصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج.





يترقّب الجمهور والنقّاد على حدّ سواء عودة الثنائي راغب وأحلام معاً مجدداً إلى الشاشة، كما يتطلّعون إلى معرفة نظراء الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة: الأول مراد بوريكي من فريق عاصي الحلاني؛ والثاني ستّار سعد من فريق كاظم الساهر؛ والثالثة نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب؛ والرابعة دموع تحسين من فريق أحلام.





بموازاة ذلك، يستعد عشّاق الطرب الأصيل لمنح أسماعهم جرعات مضاعفة من المُتعة الطربية على أيدي نخبة من الخامات الصوتية الاستثنائية، إلى المزيد من الإثارة والحماسة اللتيْن تميّزان كافة مراحل البرنامج، خصوصاً مرحلة "الصوت وبس"، التي يتنافس فيها المشتركون من شبه المحترفين بهدف استمالة مسامع النجوم – المدرّبين وحثّ أحدهم، على الأقل، على الضغط على زر "أريدك" واستدارة كرسيّه معلناً عن رغبته بضمّ تلك الموهبة إلى فريقه.





أما على مستوى التقديم، فيتولّى تقديم الحلقات كل من ياسر السقاف وناردين فرج، ويُخرج البرنامج بموسمه الخامس جنان منضور.



