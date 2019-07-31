أخبار ريال مدريد: زيدان تصريحات ناريا بشأن بيل وبيريز يبتعد عن بوجبا ويتجه للصفقة الغير متوقعة وجديد نيمار مع الريال

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تحديد الملكي لمبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عن خيمس رودريجيز. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حدد سعر بيع نجم الفريق الكولومبي خيمس رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ABC الإسبانية بأن رودريجيز طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز مُساعدته في الرحيل عن الميرينجي في أقرب وقت ممكن تحديدًا وأن النجم الكولومبي بات خارج حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رحيل رودريجيز عن الملكي لن يكون بالأمر السهل، حيث أن بيريز رئيس النادي حدد 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن رودريجيز للأندية الراغبة في ضمه على رأسهم مانشستر يونايتد ونابولي وأتلتيكو مدريد وأنه في حالة عدم وصول أي عرض بهذه القيمة المالية يعني استمرار رودريجيز مع ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الموقع الرسمي لريال مدريد نشر مؤخراً الصور الرسمية للاعبي الفريق في الموسم الجديد وخلت من صورة خيمس رودريجيز مما يؤكد رحيل النجم الكولومبي عن الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يرغب بقوة في ضم رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بينما يرغب جماهير الملكي في عدم رحيل رودريجيز إلى الجار اللدود بسبب المنافسة الكبيرة بين ناديي العاصمة الإسبانية.





- فاران : بوجبا سيكون إضافة لريال مدريد

شدد الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني بأن مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سيكون إضافة للفريق إذا انضم له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فاران في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية: "نمتلك فريق قوي لكن بوجبا سوف يكون إضافة قوية، أعرفه جيدا،ً سيكون رائعاً لأي فريق".

وأضاف: "أثق في زملائي في الفريق لكن إذا انضم لاعب جديد سيكون إضافة لا، نحن نرتكب أخطاء فردية وليست تكتيكية".

وتابع: "سيتم تصحيح مسار الفريق، أنا متأكد من ذلك الجميع يرغب في رؤية مدريد يفوز وأنا منهم".

واختتم فاران تصريحاته قائلاً : " في 2017، خسرنا الوديات ثم فزنا بكل شيء، عندما تبدأ المنافسة يتغير الوضع، هذا ليس عذراً ولكن نحتاج للهدوء".





- هل يخطف ريال مدريد هدف برشلونة ؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن تطور جديد قد يحدث بشأن وجهة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة برشلونة رفضت الإسراع في صفقة نيمار بالإضافة إلى أنها لا تخشى أن حسم مصير النجم البرازيلي هذا الصيف بالرحيل إلى ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد ينجح في ضم نيمار في شهر أغسطس المقبل خاصة بعد الخسائر الأخيرة للنادي الملكي في المباريات الودية استعداداً للموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد خسر في فترة الإعداد من كلا من بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وتوتنهام في حين تعادل مع آرسنال قبل أن يفوز بركلات الترجيح.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على ريال مدريد ضم نيمار مرتين بسبب العلاقة الرائعة بين الناديين مقارنة بالتوتر مع برشلونة.





- نجم الملكي يحدد شرطه للرحيل

حدد الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي ريال مدريد الاسباني شرطًا لرحيله عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن خاميس رودريجيز يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، ولكنه اشترط حال قرر النادي الأسباني بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أن يكون ناديه المقبل هو أتليتكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن خاميس رودريجيز يريد البقاء في العاصمة الاسبانية سواء باللعب للأتليتي أو للريال و قد يكون أكثر من مجرد سعيد بنقله لـ"لواندا ميتروبوليتانو".

ويفكر "رودريجيز" في الرحيل عن نادي ريال مدريد حيث يعتقد أنه لن يحصل على فرصة للمشاركة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، ويفضل الانتقال للأتليتي للمشاركة بشكل منتظم.





- نجم الملكي يحسم مصيره الشهر المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مستقبل اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسبانى لم يتم حسمه حتى هذه اللحظة من البقاء أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن اللاعب الكولومبي سيتحدد بقائه من رحيله فى شهر أغسطس المقبل خاصة يوم 7 أغسطس القادم عندما يواجه ريال مدريد فريق سالزبورج النمساوى ودياً.

وأشارت ماركا أن اللاعب إذا تم دعوته للقاء أمام سالزبورج ذلك سيؤكد أنه سيبقي مع الريال أما إذا لم ينضم للقاء سيكون خارج الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية





- أخيرًا.. ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات ويهزم فنربخشة في ليلة تألق "بنزيما"

حصد ريال مدريد الإسباني المركز الثالث ببطولة كأس أودي الودية، بعد فوزه على فنربخشة التركي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "آليانز آرينا" معقل بايرن ميونيخ الألماني.

افتتح جاري رودريجيز التسجيل لليون في الدقيقة 6 ثم سجل الفرنسي كريم بنزيما هدفين متتاليين للفريق الملكي في الدقيقتين 12 و 27، وأدرك نبيل درار التعادل للفريق التركي في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أكمل بنزيما الهاتريك الشخصي في الدقيقة 53.

وعادل توفان التعادل لفنربخشة في الديقة 59، وفي الدقيقة 62 جاء الدور على المدافع المدريدي ناتشو فيرنانديز ليضيف الهدف الرابع للمرينجي، وآتت الدقيقة 79 ليحرز ماريانو دياز الهدف الخامس لريال مدريد.





- زيدان يطلق تصريحًا ناريًا: سنقدم موسمًا رائعًا

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني عن طرق اللعب الذي اعتمد عليها الفريق، خلال المباريات الأخيرة، وكيف سيعالج الأخطاء الدفاعية ومشكلة استقبال الأهداف بكثرة في الفترة الماضية.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "لعبنا أحيانًا بـ 4-4-2 ولعبنا أحيانًا أخرى بـ 4-4-1-1 مع ترك الحرية لهازارد وايسكو، في الواقع، نحن لم نلعب بخطط عديدة خلال المباريات الأخيرة لكن الفكرة أن نغير بعض الأمور إذ يتوجب عليك أحيانًا تغيير الرسم التكتيكي".

وأضاف: "استقبال الأهداف ؟ سنحل ذلك، سنعمل وأعلم بأننا سنقدّم موسمًا جيدًا جدًا. هذا كل شيء".

وأتم تصريحاته: "لا أحد يحب أن يستقبل ثلاثة أهداف لكننا حققنا الفوز وسجلنا خمسة أهداف وكان بالإمكان أن نسجل أكثر".

وخاض ريال مدريد 5 مباريات ودية حتي الآن، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ 3-1، وفاز على ارسنال 3-2 بركلات الترجيح، وتلقي هزيمة فادحة أمام أتليتكو مدريد 7-3، ثم خسر من توتنهام 1-0، واكتسح فنربخشة 5-3





- تعليق ناري من زيدان على ممارسة جاريث بيل "الجولف"

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، علي ممارسة الويلزي جاريث بيل رياضة "الجولف" في "مدريد"، أثناء مباراة الريال مع توتنهام الإنجليزي في كأس أودي بمدينة "ميونيخ" الألمانية.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: " صورة جاريث بيل والجولف ؟ لا أعلم، أنتم تخبروني أمرًا حدث بالتأكيد لكن أنا هنا مع فريقي، آمل أن يكون قد تدرب جيدًا ونحن هنا نلعب مع الفريق".

وأضاف المدرب الفرنسي: جاريث بيل ؟ سنرى عندما نعود، لن أمنع أحدًا من فعل شيء. كل شخص يتحمل مسؤولياته وسنرى ماذا فعل في مدريد، لن أتدخل في حياتهم الشخصية، لقد ظلّ في مدريد ليتدرب وأعتقد أنه فعل ذلك".

وواصل تصريحاته: "تصرف بيل فيه عدم احترام ؟ لن أجيب على ذلك، لن تضعوني في موقفٍ لا أريد التواجد فيه ولن أجيب على شيء آخر بهذا الشأن".

وخسر ريال مدريد أمام توتنهام الإنجليزي في مباراة ودية أمس ضمن بطولة كأس أودي بهدف دون مقابل.





- زيدان يتحدث عن مصير لونين وماريانو وخططه بشأن كوبو

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي عن مصير الثنائي، الحارس الأوكراني أندري لونين، وماريانو دياز مع الريال خلال الفترة القادمة.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: " أنا سعيد جدًا من أجل لونين فهو حارس مميز جدًا للمستقبل. سنتخذ القرار معه عندما نعود إلى مدريد".

وأضاف: "ماريانو ؟ سنرى ما سيحدث، كل شيء يمكن أن يحدث حتى 31 أغسطس. سنرى عندما نعود إلى مدريد".

أما بخصوص الياباني تاكيفوسا كوبو قال: " الفكرة مع كوبو هي أن نراه مع الكاستيا وأن يتدرب معنا، إنه شاب مثله مثل رودريغو وفينيسيوس وعليك أن تتعامل معهم تدريجيًا".





- زيدان يوجه رسالة غامضة إلى جاريث بيل

لا تزال علاقة الويلزي جاريث بيل متوترة مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي استبعده من حساباته في ريال مدريد للموسم المقبل.

ونشرت الصحف البريطانية صورة للجناح الويلزي جاريث بيل وهو يلعب الغولف أثناء خسارة فريقه ريال مدريدالإسباني أمام توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف في كأس أودي.

وسئل "زيدان" عن صورة بيل مشيراً لا يعرف شيئاً ويتمنى أن يواصل الويلزي تدريباته مع الفريق وزملائه.

وقال زيدان، على صورة بيل يلعب الغولف: "لا أعرف، أخبرني شيئًا ما حدث بالتأكيد، أنا هنا مع لاعبي فريقي، آمل أن يتدرب فنحن هنا نلعب مع الفريق".

واقترب بيل من الرحيل عن صفوف ريال مدريد ولكن يبدو أن مفاوضاته مع أحد أندية الدوري الصيني قد باءت بالفشل مع استمرار رفضه العودة لانجلترا.





الرعب يضرب قلب ريال مدريد قبل الموسم الجديد

تشعر جماهير نادي ريال مدريد بالقلق الشديد حيال استقبال فريقها أهداف كثيرة خلال المباريات الودية التي خاضها هذا الصيف تحضيراً للموسم الجديد.

لم يقنع ما قدمه ريال مدريد خلال الوديات، جماهيره فالمستوى مقلق للغاية وهناك إصابات قد ضربت الفريق مثل إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي وفقدان مجهوده بالموسم المقبل.

ويعترف زين الدين زيدان بوجود مشاكل في فريقه وظهر ذلك جلياً وقت الخسارة القاسية من أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في الكأس الدولية للأبطال.

وخاض الملكي طوال الفترة الصيفية 5 مباريات ودية قوية سجل خلالهم 11 هدفاً بينما استقبلت شباكه 16 هدفاً.

- بايرن ميونيخ × ريال مدريد: 3-1 - ريال مدريد × أرسنال: 2-2 (3-2 بركلات الترجيح) - ريال مدريد × أتلتيكو مدريد: 3-7 - ريال مدريد × توتنهام: 0-1 - ريال مدريد × فنربخشة: 3-5

ولا يزال ريال مدريد أمام مباراتين وديتين مقبلتين فالأولى ستكون ضد سالزبورغ يوم الأربعاء المقبل والثانية أمام روما يوم الأحد 11 أغسطس.





فلورنتينو بيريز يترك بوجبا ويتجه لضم الصفقة المفاجئة

يسعى نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لمواصلة تعاقداته الصيفية من أجل مساعدة زيدان على تحسين وضع الفريق الملكي استعداداً للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية أن دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس أمستردام لا يزال ضم أهداف وخطط ريال مدريد من أجل التعاقد معه وتدعيم الصفوف بخدماته.

ووضع نادي ريال مدريد بول بوجبا كرغبة أولى في ظل طلب زيدان بالتعاقد معه ولكن تمسك مانشستر يونايتد قد يجبر الإدارة على ضم آخرين مثل فان بيك.

وأشارت الصحيفة الهولندية أن اهتمام ريال مدريد بضم فان دي بيك يزعج إدارة أياكس خاصةً مع استمرار فترة الانتقالات حتى يوم 1 سبتمبر القادم.

وتعاقدت الإدارة المدريدية مع كوبي الياباني ورودريجو وفيرلاند ميندي وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو.

وجذب فان بيك أنظار الجميع بعد ظهوره بمستوى مميزة مع أياكس بدوري أبطال أوروبا وساهم في وصول فريقه لدور نصف نهائي البطولة.









