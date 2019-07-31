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الرئيس السيسي يدعو إلى تأسيس فريق كرم قدم للسيدات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:26 م
الرئيس السيسي يدعو إلى تأسيس فريق كرم قدم للسيدات
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كساب أحمد
 
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دعا الرئيس السيسي الفتاح السيسي، إلى تأسيس فريق كرة قدم للسيدات، ليتمكنوا من المشاركة في اللعبة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن لاعبات الفريق يمكنهن ارتداء الملابس المناسبة لهن، إذا كن متحفظات.

وأشار السيسي إلى أن إن كرة القدم ليست مجرد رياضة أو هواية لكنها صناعة كبيرة، والدول الأجنبية لديها آليات لاختيار الموهوبين والنجباء، والفرق بيننا وبين الدول المتقدمة هي أليات العمل.
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