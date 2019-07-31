الرئيس السيسي يدعو إلى تأسيس فريق كرم قدم للسيدات

دعا الرئيس السيسي الفتاح السيسي، إلى تأسيس فريق كرة قدم للسيدات، ليتمكنوا من المشاركة في اللعبة.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن لاعبات الفريق يمكنهن ارتداء الملابس المناسبة لهن، إذا كن متحفظات.



