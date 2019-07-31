جولة داخل عقل الداهية.. كيف سيكون شكل الزمالك مع بيدرو إيمانويل؟





يقترب المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من القيادة الفنية لنادي الزمالك وذلك خلفاً لخالد جلال وينتظر يتم الاتفاق بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة ليقود الفارس الأبيض بدايةً من موسم 2019/2020.





وخسر نادي الزمالك معركة المنافسة على الدوري بالموسم المنصرم لصالح الأهلي الذي توج باللقب للمرة 41 في تاريخه بينما لم يغيب الأبيض عن عادة تغيير المدربين فقد رحل السويسري جروس رغم التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.





وتأمل جماهير نادي الزمالك أن يستقر فريقها تحت قيادة المدرب "الداهية" بيدرو إيمانويل الذي حقق إنجازات غير مسبوقة مع التعاون السعودي بالموسم الماضي وبعد رحيله كان على مقربة من التوقيع من العين الإماراتي لولا أن المفاوضات لم تكتمل، ودخل أيضاً ضمن المرشحين لتدريب الهلال وأهلي جدة.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" مسيرة بيدرو وأرقامه وطريقه لعبه المفضلة وتوقع لتشكيلة نادي الزمالك تحت قيادته:





- من هو بيدرو إيمانويل:

بيدرو "44 عاما" هو لاعب كرة قدم برتغالي ومعه الجنسية الأنجولية كان يلعب كمدافع ومثل فرق بوافيشتا وبينافييل ثم بورتو من (2002 حتى 2009) وهي الفترة الأبرز في تاريخه فقد تدرب مع جوزيه مورينيو "السبشيال وان" وحقق النادي وقتها بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي والإنتركونتنينتال في 2004.





اعتزل بيدرو لعب كرة القدم واتجه بعد ذلك لمجال التدرب حيثُ عين كمساعد في بورتو 2010، وعقب ذلك درب أندية كويمبرا وأروكا ثم في عام 2015 قاد أبولون ليماسول القبرصي وعاد بعدها للبرتغال في 2017 لتدريب برايا بدوري الدرجة الثانية.





- أرقام بيدرو × آخر محطة تدريبية:

في صيف 2018؛ تعاقد نادي التعاون السعودي مع بيدرو وهي الخطوة أو النقلة الأفضل في تاريخه التدريبي فقد قاد التعاون للفوز بلقب كأس خادم الحرمين لأول مرة في تاريخ النادي حيث وصل للنهائي بدفاع حديدي لم تُهتز شباكه ومن ثم فاز على الاتحاد بنتيجة (2-1).





أما في دوري المحترفين تمكن من وضع سكري القصيم في المركز الثالث ليحجز مقعداً في دوري أبطال آسيا نسخة 2020 كما أنه تسبب في فقدان الهلال لقب الدوري بعد الفوز عليه بالجولة 28 بنتيجة (2-0) ليعطل الأزرق ويضع النصر في المقدمة بفارق نقطة.





قاد بيدرو التعاون في 36 مباراة (فاز 22 - تعادل 8 - خسر 6) وسجل نجوم الفريق 81 هدفاً واستقبلت الشباك التعاونية 32 هدفاً.





- طريقة اللعب المفضلة:

طريقة (4-2-3-1) هي المفضلة لدى بيدرو وخلال تجربته مع التعاون كان دائما ما يبدأ بها وأحياناً يلجأ حسب ظروف المباراة لطريقتي (4-1-4-1) و(4-3-3).





يميل بيدرو للتوازن الهجومي والدفاعي وخلال تجربة التعاون استطاع أن يفرض أسلوبه على مجموعة اللاعبين ويكون بينهم تجانس وتفاهم بالإضافة لخط دفاع صلب وأيضاً خط هجوم شرس بقيادة الهداف الكاميروني تاوامبا وله الفضل في بروز المهاجم السعودي عبدالفتاح آدم المنتقل حديثاً لنادي النصر.





يجيد بيدرو قراءة الملعب وظروف المباراة جيداً كما أن تبديلاته دائما ما تكون مؤثرة وإيجابية وعلى جانب آخر يعطي الحرية للاعبيه للتصويب على المرمى كسلاح لتسجيل الأهداف وأيضاً يستفيد من الأطراف بشكل إيجابي.





- تشكيلة الزمالك المتوقعة مع بيدرو "مع الصفقات الجديدة" بطريقة (4-2-3-1):





حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبدالغني - عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



