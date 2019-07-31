"مش لاقيين وقت لافتتاح المشروعات".. 9 إجابات للسيسي في جلسة "اسأل الرئيس"

انتهت منذ قليل فعاليات جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية.

وأجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة، عن أسئلة المواطنين، التي تلقاها قبل انعقاد المؤتمر عبر البريد الإلكتروني، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تلك الإجابات.

شعور المصريين بتحسن الأوضاع سيبدأ في 2020 وهنتحاسب من العام المقبل

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إصلاح شبكة الكهرباء تكلف ما يقرب من 600 مليار دولار، لافتَا إلى أن الدولة تعمل على كافة القطاعات بكل السبل.

وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، معقبًا: "الحمد لله معايا وزراء مخلصين في عملهم، وشعور المصريين بتحسن الأوضاع سيبدأ في عام 2020، هنبدأ نتحاسب من العام المقبل".

خلال عامين سيكون المحتوى الإعلامي أفضل كثيرًا

ورداً على أحد الأٍئلة بشأن المحتوى الإعلامي، أجاب السيسي موضحاً أن عمليات التطوير لا تتوقف وإذا توقفت يصبح هناك مشكلة كبيرة، مشيرا إلى توقف التطوير لسنوات طويلة في معظم قطاعات الدولة خاصة الإعلام.

وأضاف السيسي خلال كلمته، أن قطاع الإعلام توقف على مستوى سنوات طويلة لذلك أصبح غير متتطور واصبح تأثيره لا يحقق المطلوب منه، مؤكدا أن الإصلاح واجب على كافة القطاعات ومنهم الإعلامي.

وأشار إلى أن الإعلام في الخمسينات والستينات تأثر كبير وكان يحدث عوائد كبيرة، معلقا: "في الدول العربية تطور الإعلام.. وإحنا فضلنا زي ما إحنا".

وتابع: بدأنا في عملية إصلاح في المحتوي الإعلامي وخلال العامين المقبلين سيكون لمحتوى أفضل كثيرا"، مردفا: نشجع كل الوجه الإعلامية الشابة بالتحرك في القطاع الإعلامي".

ونوه إلى أن عوائد الهند وأمريكا من الأفلام والقطاع الفني كبير جدا، وهذا يعد شكل من أشكال الدولة وتقديمها للعالم.

ترسيم الحدود مع قبرص والسعودية وفر لنا فرصة جديدة للاكتشافات

كما تابع الرئيس أن اكتشافات الغاز حققت الاكتفاء الذاتي لمصر وبدأنا في التصدير، موضحاً أن ترسيم الحدود مع قبرص والسعودية وفر لنا فرصة جديدة للاكتشافات.

السيسي: منتدى شرق المتوسط للغاز يعكس مكانة القاهرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر عقدت اجتماع مع منتدى شرق المتوسط منذ أيام قليلة، وهذا المنتدى يعكس مكانة مصر في المتوسط نتيجة اكتشافات الغاز، خلاف إمكانيات مصر من منشآت إسالة الغاز.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مساء الأربعاء، أن مصر بما تملكه من إمكانيات في إسالة الغاز أو خطوط، من الممكن أن تفيد الدول التي ليس لديها هذه المنشآت، وبها اكتشافات حقول غاز.

مصر حققت 82 اكتشافًا بعد حقل ظهر

كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حققت 82 اكتشافًا بعد اكتشاف حقل ظهر، لكن ليس بمستوى هذا الحقل.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، أن ترسيم مصر الحدود البحرية مع قبرص والسعودية، شكل فرصة لمصر للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهذا زاد من احتمالية اكتشاف حقول أخرى تضيف لرصيد مصر.

10 مليار جنيه تكلفة التخلص من المخلفات في مصر

وفي السياق ذاته، أكد السيسي أن المواطن المصري لديه وعي كبير بمشكلات الدولة، مشيرا إلى أن مشكلة المخلفات تأخذ حيز كبيرة من الحكومة.

وتابع أن حجم موارد الدولة من جمع المخلفات 800 مليون جنيه، معلقًا: "الورقة اللى مرمية قبح".

كما أشار إلى أن 10 مليار جنيه تكلفة التخلص من المخلفات في مصر، موضحا أن حي غرب القاهرة يتطلب 380 مليون جنيه لإزالة المخلفات أما محافظة القاهرة ككل حوالي2.5 مليار جنيه.

حققنا إنجازًا غير مسبوق

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة للشعب المصري، موضحاً أن حجم الإنجاز الذي يتم في الدولة كبيرًا، معلقًا: "إحنا كنا فين وبقينا فين ورايحين على فين".

وتابع "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، نحن حققنا إنجازًا غير مسبوقًا كـ عدد سنين عمل، والمطلوب كان ضخمًا للغاية، وتحقق هذا الإنجاز بنا جميعًا".

ووجه رسالة للمصريين، قائلًا: "كل ما تلاقوا نفسكم مش عاجبكم حاجة اشتغلوا أكتر، كل ما تضايقوا اشتغلوا أكتر، كل ما حد يطول لسانه عليكم اشتغلوا أكتر، ضيعوا وقت مع العمل".

فاتورة النظافة

وفي السياق ذاته، داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء أثناء حديثه عن مشكلة القمامة في مصر قائلًا: "لما بقول الدكتور شاكر حط فلوس على فاتورتك عشان النظافة بيرفض ويقول الفاتورة كبيرة ومحدش يقرب مني.. ولما أقولة مفيش آلية غيرك لجمع أموال القمامة الدكتور شاكر بيرفض وإحنا ناس ديمقراطين وبنسمع الكلام".

وقال "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء إن وزير الكهرباء لا يريد أن يتحمل مزيد من الأعباء ليس لديه يد فيه.

مش لاقيين وقت لافتتاح المشروعات

واخُتتم المؤتمر بسؤال أحد حضور جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "إحنا معاك ياريس"، ورد الرئيس: "إنا إللي معاكوا وعايزكم جنب مني".

وتابع "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء: "مش لاقيين وقت لافتتاحات مشروعات ستسعد المصريين، وستؤكد لهم أننا نسير بشكل جيد".