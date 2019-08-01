جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات تهرب جمركي لكمية من أدوات التجميل والأجهزة الطبية (صور)

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام الجمرك بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لكمية من لكمية من بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.



ففي المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بإدارتى الحركة وتفتيش الركاب تم الأشتباه في مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 9486 لسنة 2019 بإسم ك. ر. م وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 132 دستة بودرة وجه حريمى ماركة سمر كيك مخبأة داخل أماكن يصعب الوصول إليها



وفى المحاولات الأخرى أثناء تفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بـ4 ركاب قادمين من السعودية تم ضبط 411 زجاجة عطور 100 ملى ماركات مختلفة وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة وكمية أقلام التحديد وأدوات التجميل المختلفة العبايات السوداء مخبأة داخل الأمتعة و3874 جنيه بواقع التعويض ٢٠٦ الف 83250 و62700



وتم الضبط باللجنه المكونة من وتم الضبط بمعرفة أحمد شاكر ومحمد عبد الله ومحمود سراج وأحمد مرتضى ومحمد ربيع ومحمد سعدومحمد أحمد ومحمود يوسف مأمورى الحركة ومحمد عبد المنعم وعطية عبد الحميد وهشام عوض مشرفى ادارة الحركة ومحمد يحى ومحمود أبودوح مديرى تفتيش الركاب ووائل جمال ومكرم حلمى ومحمد جاد ومحمد العربى وفخرى حمدان بإدارة التعريفة وحمدى صابر مدير المجمع وسامح عبد العزيز ومحمود حمدى بالأمن الجمركى وعبدالمنصف عبدالعال مكافحة التهريب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 455 ألف و421 جنيه.



وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 5 محاضر ضبط وتحريز المضبوطات، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذالجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.