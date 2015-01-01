الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض نسبة الفائدة بربع نقطة

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، نسبة فائدته الرئيسة للإقراض للمرة الأولى منذ 2008 .

وأفاد بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأمريكي، أنه جرى خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 % و 2,25 % .