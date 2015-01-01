الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض نسبة الفائدة بربع نقطة
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:23 م
الفجر السعودي
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خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، نسبة فائدته الرئيسة للإقراض للمرة الأولى منذ 2008 .
وأفاد بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأمريكي، أنه جرى خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 % و 2,25 % .
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