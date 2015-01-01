الرئيس التركي يجري اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:22 م
أحمد مرعي
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أفادت وكالة الاناضول التركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالاً هاتفيا مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
وأكدت أن الطرفان بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات بين البلدين وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية.
وذكرت الوكالة أن أردوغان، قدم اليوم الأربعاء، التعازي للملك سلمان في وفاة شقيقة بندر بن عبد العزيز.
وأكدت أن الطرفان بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات بين البلدين وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية.
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