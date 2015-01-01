الرئيس التركي يجري اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي

أفادت وكالة الاناضول التركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالاً هاتفيا مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت الوكالة أن أردوغان، قدم اليوم الأربعاء، التعازي للملك سلمان في وفاة شقيقة بندر بن عبد العزيز.