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OPPO تكشف النقاب عن هاتف Reno 10x Zoom ذو الكاميرا المحورية المتحركة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:20 م
OPPO تكشف النقاب عن هاتف Reno 10x Zoom ذو الكاميرا المحورية المتحركة
OPPO Reno 10x Zoom
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أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن إطلاقها الرسمي لهاتف Reno 10x Zoom  في مصر. ويأتي هذا الإطلاق تأكيداً للأهمية الاستراتيجية للسوق المصري بالنسبة لشركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتميز الهاتف الذكي الجديدReno 10x Zoom  بالتصميم الجذاب، والسلاسة التامة في جسم الهاتف، مع تجربة فريدة للشاشة الكاملة بإضاءة ال OLED المبتكرة، وكاميرا سيلفي تنبثق من الهاتف بخاصية ال Pop-up، وقدرات هائلة للمكونات الداخلية.

وبهذه المناسبه قال  أندى شى، رئيس شركة OPPO فى الشرق الأوسط وأفريقيا: " نحن سعداء للغاية بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom   في السوق المصري، حيث يمثل هاتف Reno 10x Zoom   التطور الكبير الذي تشهده OPPO ويتميز هذا الهاتف المبتكر بمفهوم جديد للهواتف الذكية وفلسفة التصميم ونموذج الاتصالات."

أضاف  شى "صمم هاتف Reno 10x Zoom   بمعايير جديدة للابتكار في مجال الهواتف المحمولة، حيث يلبي هذا الهاتف المميز المتطلبات الفريدة للشباب الطامح للتميز دائماً والذي يسعى لتحقيق أحلامه، والباحث عن كل جديد، وأيضا للشباب الذي يقدر الأناقة والابتكار والخصائص والوظائف المبتكرة."

كما أضافت جو شو، رئيس التسويق بشركة OPPO مصر: " نعتبر إطلاق Reno 10x Zoom في مصر علامة على التزامنا ودعمنا المستمر للسوق المصري ، كواحد من أسواقنا الرئيسية في المنطقة".

"نحن نفخر بمنتجاتنا وقدرتها على تمكين الشباب المصري عن طريق التقنيات المتطورة وسنستمر دائماً في تطوير تكنولوجياتنا، لأن الهدف الأساسي لنا فى مصر هو إرضاء العميل، وتقديم هواتف ذات جودة عالية. فنسعى دائماً لدعم الشباب في أهم اللحظات الخاصة بهم ونسعى دائماً للتواجد فيها لنكون قريبين منهم من خلال الحملات التسويقية.".
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