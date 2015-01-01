الخدمة المدنية: احذف حسابك في "جدارة" للتسجيل في ساعد
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:09 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
كشفت وزارة الخدمة المدنية، مدى إمكانية التسجيل في نظامي ساعد وجدارة في آن واحد.
وقالت الوزارة ردًا على سؤال في هذا الشأن: "النظام لا يقبل التسجيل معاً في ساعد وجدارة لابد من حذف واحد منها".
وأضافت في سياق آخر، أنه لابد من التأكد من إرفاق المؤهل بالحجم المطلوب في نظام ساعد.
Advertisements
المزيد عن: ساعد حساب جدارة الخدمة المدنية التسجيل
- "الخدمة المدنية" تدعو 1003 متقدمين على الوظائف الصحية
- الخدمة المدنية تبدأ استقبال طلبات الرجال على الوظائف الصحية عبر جدارة
- "الخدمة المدنية" تدعو 821 متقدماً على الوظائف الصحية للمطابقة النهائية
- إعلان أسماء 80 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الصحية
- تعرف على تفاصيلها.. تعديلات جديدة على لائحة نظام الأحوال المدنية
- تعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن
- "المدنية" تدعو 100 متقدم على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم
- جدارة | اعرف طرق للتقديم على وظائف جدارة الإدارية عبر الموقع الرسمي | وزارة الخدمة المدنية 1440 | أونلاين | جدارة 1440