الخدمة المدنية: احذف حسابك في "جدارة" للتسجيل في ساعد

كشفت وزارة الخدمة المدنية، مدى إمكانية التسجيل في نظامي ساعد وجدارة في آن واحد.

وقالت الوزارة ردًا على سؤال في هذا الشأن: "النظام لا يقبل التسجيل معاً في ساعد وجدارة لابد من حذف واحد منها".

وأضافت في سياق آخر، أنه لابد من التأكد من إرفاق المؤهل بالحجم المطلوب في نظام ساعد.