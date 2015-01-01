ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخدمة المدنية: احذف حسابك في "جدارة" للتسجيل في ساعد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:09 م
الخدمة المدنية: احذف حسابك في جدارة للتسجيل في ساعد
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

كشفت وزارة الخدمة المدنية، مدى إمكانية التسجيل في نظامي ساعد وجدارة في آن واحد.

وقالت الوزارة ردًا على سؤال في هذا الشأن: "النظام لا يقبل التسجيل معاً في ساعد وجدارة لابد من حذف واحد منها".

وأضافت في سياق آخر، أنه لابد من التأكد من إرفاق المؤهل بالحجم المطلوب في نظام ساعد.

Advertisements
المزيد عن: ساعد حساب جدارة الخدمة المدنية التسجيل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
2
x
19:00
1
ليون - فرنسا