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السيسي: خلال عامين سيكون المحتوى الإعلامي أفضل كثيرًا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:11 م
السيسي: خلال عامين سيكون المحتوى الإعلامي أفضل كثيرًا
السيسي
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داليا الحسين
 
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عمليات التطوير لا تتوقف وإذا توقفت يصبح هناك مشكلة كبيرة، مشيرا إلى توقف التطوير لسنوات طويلة في معظم قطاعات الدولة خاصة الإعلام.

وأوضح "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء أن قطاع الإعلام توقف على مستوى سنوات طويلة لذلك أصبح غير متتطور واصبح تأثيره لا يحقق المطلوب منه، مؤكدا أن الإصلاح واجب على كافة القطاعات ومنهم الإعلامي.

وأشار إلى أن الإعلام في الخمسينات والستينات تأثر كبير وكان يحدث عوائد كبيرة، معلقا: "في الدول العربية تطور الإعلام.. وإحنا فضلنا زي ما إحنا".

وتابع: بدأنا في عملية إصلاح في المحتوي الإعلامي وخلال العامين المقبلين سيكون لمحتوى أفضل كثيرا"، مردفا: نشجع كل الوجه الإعلامية الشابة بالتحرك في القطاع الإعلامي".

ونوه إلى أن عوائد الهند وأمريكا من الأفلام والقطاع الفني كبير جدا، وهذا يعد شكل من أشكال الدولة وتقديمها للعالم.

هذا وقد بدأت جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية.

ويجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة، عن أسئلة المواطنين، التي تلقاها قبل انعقاد المؤتمر عبر البريد الإلكتروني.

وسيختتم المؤتمر فعالياته اليوم، والذي يشارك فيه 1500 شاب يمثلون كافة فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
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