مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أول رحلة حجاج أمريكية منذ 1997
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:56 م
الفجر السعودي
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استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، طائرة شركة ميامي الأمريكية القادمة من مطار كولومبوس اوهايو، وعلى متنها 168 مسافراً قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وهي أول رحلة لشركة طيران أمريكية تصل إلى المملكة منذ 1997م.
وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين بإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة وقدموا لهم الورود.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لرحلة الطيران الأمريكية، مبيناً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.
وأشار المنصور إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي في المملكة، بمتابعة مستمرة من وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين بإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة وقدموا لهم الورود.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لرحلة الطيران الأمريكية، مبيناً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.
وأشار المنصور إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي في المملكة، بمتابعة مستمرة من وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
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