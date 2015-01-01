عضو تنسيقية الأحزاب: مؤتمرات الشباب فرصة للمصارحة والمكاشفة
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:01 م
أمنية فوزي
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قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مباردة "حياة كريمة" تستهدف الفئات الأكثر احتياجا داخل المجتمع، لافتا إلى أن الحكومة كانت تواجه صعوبات في تقديم الخدمات للمواطنين في الريف والمناطق الحدودية بسبب ضعف البنية التحتية والأساسية.
وأضاف عزمي، خلال اتصال هاتفي لفضائية "ten"، اليوم: "إحنا دلوقتي بنتكلم على تنمية حقيقية وتطور عمراني كبير مبني على التوسع الأفقي والخروج من دائرة حوض النيل و5% من مساحة مصر ببناء 15 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية".
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مؤتمرات الشباب تعد فرصة للمصارحة والمكاشفة لكافة الأرقام والإحصائيات التي تعبر عن واقع المجتمع المصري: "عشان نقدر نعمل تنمية حقيقية توصل لكافة المواطنين في ربوع مصر".
وأضاف عزمي، خلال اتصال هاتفي لفضائية "ten"، اليوم: "إحنا دلوقتي بنتكلم على تنمية حقيقية وتطور عمراني كبير مبني على التوسع الأفقي والخروج من دائرة حوض النيل و5% من مساحة مصر ببناء 15 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية".
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مؤتمرات الشباب تعد فرصة للمصارحة والمكاشفة لكافة الأرقام والإحصائيات التي تعبر عن واقع المجتمع المصري: "عشان نقدر نعمل تنمية حقيقية توصل لكافة المواطنين في ربوع مصر".
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