أستاذ علم اجتماع توضح مفهوم "المواطنة الرقمية"

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أوضحت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، مفهوم "المواطنة الرقمية"، قائلة إنه يعني السرية المعلوماتية للمواطن.



وأضافت "فتحي"، خلال حوارها مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، يعني عدم نقل المواطن لأخبار الدولة، وعدم مشاركة أي معلومة بدون التأكد منها.



ولفتت إلى أن الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له، ويجب التأكد من كل معلومة تنشر.



