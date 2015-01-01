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أستاذ علم اجتماع توضح مفهوم "المواطنة الرقمية"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:50 م
أستاذ علم اجتماع توضح مفهوم المواطنة الرقمية
الدكتورة عزة فتحي
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أمنية فوزي
 
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أوضحت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، مفهوم "المواطنة الرقمية"، قائلة إنه يعني السرية المعلوماتية للمواطن.

وأضافت "فتحي"، خلال حوارها مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، يعني عدم نقل المواطن لأخبار الدولة، وعدم مشاركة أي معلومة بدون التأكد منها.

ولفتت إلى أن الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له، ويجب التأكد من كل معلومة تنشر.

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المزيد عن: مفهوم المواطنة الرقمية دي ام سي توك شو الدكتورة عزة فتحي
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