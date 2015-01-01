روني يكشف مصير بوجبا مع مانشستر يونايتد

تحدث واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا، عن صفوف الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الحالي.





وقال روني في تصريحات صحفية: "الأمر يعود للنادي، للإدارة وللمدرب ولكن برأيي للاعب نفسه أيضًا. إن أراد اللاعب البقاء فسيبقى ويثبت كم هو لاعب مميز".





وأضاف روني قائلاً: "أنا واثق أنهم يعملون خلف الكواليس سواء على الحفاظ عليه أو السماح له بالرحيل".



