روني يكشف مصير بوجبا مع مانشستر يونايتد
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:34 م
عمر عبدالعزيز
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تحدث واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا، عن صفوف الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الحالي.
وقال روني في تصريحات صحفية: "الأمر يعود للنادي، للإدارة وللمدرب ولكن برأيي للاعب نفسه أيضًا. إن أراد اللاعب البقاء فسيبقى ويثبت كم هو لاعب مميز".
وأضاف روني قائلاً: "أنا واثق أنهم يعملون خلف الكواليس سواء على الحفاظ عليه أو السماح له بالرحيل".
واختتم: "أعتقد أن هاري ماجواير لاعب مميز تطور كلاعب خلال السنوات الأخيرة وأصبج لاعبًا محوريًا في ليستر والمنتخب الإنجليزي كذلك. أعتقد أنه سيكون صفقة مميزة إن تمكنوا من ضمه".
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