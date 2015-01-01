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روني يكشف مصير بوجبا مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:34 م
روني يكشف مصير بوجبا مع مانشستر يونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا، عن صفوف الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الحالي.

وقال روني في تصريحات صحفية: "الأمر يعود للنادي، للإدارة وللمدرب ولكن برأيي للاعب نفسه أيضًا. إن أراد اللاعب البقاء فسيبقى ويثبت كم هو لاعب مميز".

وأضاف روني قائلاً: "أنا واثق أنهم يعملون خلف الكواليس سواء على الحفاظ عليه أو السماح له بالرحيل".

واختتم: "أعتقد أن هاري ماجواير لاعب مميز تطور كلاعب خلال السنوات الأخيرة وأصبج لاعبًا محوريًا في ليستر والمنتخب الإنجليزي كذلك. أعتقد أنه سيكون صفقة مميزة إن تمكنوا من ضمه".
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