إقبال كبير من الطلاب فى اليوم الاول للمرحلة الثانية للتنسيق بمعامل التنسيق بجامعة طنطا (صور)
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:06 م
أيمن يحيي
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شهد اليوم الاول لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات توافد أعداد كبيرة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد بمعامل جامعة طنطا.
وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة قد خصصت معامل لاستقبال الطلاب بمقار نوادي تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة المركزية، ومعامل الحاسب الآلي بكلية الصيدلة، موضحا أن المعامل تضم 250 جهاز، فضلًا عن توفير الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق وتقديم كافة سبل الدعم الفني للطلاب، مضيفًا عدم تلقى أي شكاوى من الطلاب وانتظام سير اجراءات تسجيلهم رغباتهم.
يذكر أن أعمال التسجيل للمرحلة الثانية تبدأ من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل.
وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة قد خصصت معامل لاستقبال الطلاب بمقار نوادي تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة المركزية، ومعامل الحاسب الآلي بكلية الصيدلة، موضحا أن المعامل تضم 250 جهاز، فضلًا عن توفير الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق وتقديم كافة سبل الدعم الفني للطلاب، مضيفًا عدم تلقى أي شكاوى من الطلاب وانتظام سير اجراءات تسجيلهم رغباتهم.
يذكر أن أعمال التسجيل للمرحلة الثانية تبدأ من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل.
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