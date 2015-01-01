عاجل.. إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:50 م
هاني عصام
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كشف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عن صدور قرار من جانب محكمة القضاء الإداري بوقف العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك.
وتابع "القرار جاء بعدم سريانها فى الأشكال المقام من السيد ممدوح عباس ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك".
وكان مجلس إدارة
اللجنة الأولمبية اعتمد لائحة الزمالك في شهر يونيو الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية
وأقام ممدوح عباس دعوى لإيقاف تنفيذ القرار.
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