عاجل.. إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك

كشف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق عن صدور قرار من جانب محكمة القضاء الإداري بوقف العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك.





وتابع "القرار جاء بعدم سريانها فى الأشكال المقام من السيد ممدوح عباس ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك".



