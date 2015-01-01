أسبوع لـ إسماعيل ياسين في العيد القومي الـ46 للسويس أكتوبر المقبل

أعلن النائب عبد الحميد كمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة وصالون سواسية الثقافي عن تنظيم أسبوع ثقافي نهاية أكتوبر المقبل احتفالا بالعيد القومي الـ 46 لمحافظة السويس.

أضاف النائب فى بيان صحفي أن الأسبوع الثقافي سيطلق عليه اسم الفنان الراحل ابن السويس إسماعيل ياسين الثقافي بمناسبة مرور 107 عام على ذكري ميلاده والتى ستحل فى شهر سبتمبر القادم حيث سيطل على الفعاليات "مهرجان اسماعيل ياسين الثقافي" وسيتم افتتاح خلال الفعاليات معرض يضم أهم أعماله الفنية والغنائية والأعمال النادرة السينمائية .

كما سيتم تنظيم ورش عمل وندوات شعرية ومحاضرات عن تاريخ السويس بالإضافة الى تنظيم مسابقة فنية للافلام القصيرة ومسابقة لأفضل صور عن محافظة السويس ومدن القناة بالإضافة الى مسابقة شعرية وسيتم اعلان شروط التقديم نهاية شهر اغسطس الحالي وستكون تحت إشراف لجنة فنية متخصصة.

أضاف البيان ان الهدف من الفعاليات الثقافية تعظيم دور القوة الناعمة ضد التطرف والإرهاب بالإضافة الى رعاية المواهب المتميزة بالمحليات وتقديم لهم الفرص المناسبة للإبداع وتوفير الإمكانيات لهم.

موضحا انه سيتم دعوة عدد من الوزراء والفنانين لحضور الفعاليات لتشجيع الشباب على الارتقاء بالثقافة والفنون.