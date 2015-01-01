جودي جرير تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد Driven

شهدت مدينة هوليوود الحفل الافتتاحي للعرض الخاص لفيلم النجمة جودي جرير الجديد Driven بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من وصول جودي للسجادة الحمراء بحفل العرض الخاص، الذي احتضنته صالة عرض Arclight السينمائية.

واستوحت احداث فيلم Driven من قصة حقيقية ويشارك في بطولته كل من لي باس و جيسون سوديكيس وكوري ستول وايدو جولدبيرج.