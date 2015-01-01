ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جودي جرير تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد Driven

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:43 م
جودي جرير تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد Driven
جودي جرير
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements

شهدت مدينة هوليوود الحفل الافتتاحي للعرض الخاص لفيلم النجمة جودي جرير الجديد Driven بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

 

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من وصول جودي للسجادة الحمراء بحفل العرض الخاص، الذي احتضنته صالة عرض Arclight السينمائية.

 

واستوحت احداث فيلم Driven من قصة حقيقية ويشارك في بطولته كل من لي باس و جيسون سوديكيس وكوري ستول وايدو جولدبيرج.


جودي جرير تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد Driven
جودي جرير تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد Driven
جودي جرير تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد Driven
جودي جرير تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد Driven
جودي جرير تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد Driven
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا