"السيسي" لوزير المالية: "عندك فائض والحياة ماشية معاك.. وأنت منشفها علينا"
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 04:44 م
رقية جمال
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داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مطالبته له بدعم مبادرة "حياة كريمة"، قائلًا: "أنت عندك فائض والحياة ماشية معاك كويس، ومنشفها علينا، ادي رقم لدعم مبادرة حياة كريمة"، مما دفع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط للتدخل قائلة إنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المبادرة، وأكد وزير المالية على تأييده لذلك.
ووجه "السيسي"، على هامش مشاركته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، الشكر لوزراء المالية والتخطيط على دعمهم للمبادرة.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
ووجه "السيسي"، على هامش مشاركته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، الشكر لوزراء المالية والتخطيط على دعمهم للمبادرة.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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