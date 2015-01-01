مصر تُكرّم أحمد الحبسي راقص اليولة الإماراتي الشهير منتصف أغسطس (صور)

أعلن مهرجان الفنون الشعبية وإحياء التراث تكريم أحمد الحبسي راقص اليولة الإماراتي، والمقرر له منتصف أغسطس المقبل بالقاهرة.

ويعتبر "الحبسي" أحد أشهر الإماراتيين في راقص اليولة حيث تأهل منذ ثلاث سنوات لمرحلة النصف النهائية من بطولة "فزاع" لليولة للكبار والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ونظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتشتهر دولة الإمارات بمجموعة من الفنون الشعبية التراثية ذات الطابع الخاص، ومن تلك الفنون رقصة اليولة، فهي الرقصة الشعبية التي تحظى باهتمام كبير وبالغ من قبل الشباب والأطفال بشكل خاص، وهي رقصة تؤدى بشكل منفرد أو ثنائي أو رباعي وتؤدى بالعصا أو السلاح في وسط ساحة رقصة العيالة أو الحربية، وفيها يلقى الراقص بالعصا أو السلاح عاليًا، ثم يعود ليقبضه دون أن يسقط منه.

يذكر أن "الحبسي" أثار ضجة كبيرة بين متابعيه عبر انستجرام خلال الفترة الماضية بعد أن قام بتحويل هيئته بشكل كبير ليتحول لنسخة مطابقة للممثل التركي جان يامان بطل مسلسل "الطائر المبكر".