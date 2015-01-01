الجنيه الاسترليني يتجه لتسجيل أسوأ سلسلة خسائر في ثلاثة أعوام

يتجه الجنيه الاسترليني لتسجيل أسوأ سلسلة خسائر في نحو ثلاثة أعوام في ظل مخاوف الأسواق من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.





ووفقا لوكالة "بلومبيرج"، فقد خسر الاسترليني نحو 3 في المائة من قيمته خلال الأيام الأربعة الماضية وسط مخاوف المستثمرين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل دون اتفاق.





وحسب "الألمانية"، فإنه في ظل تزايد الخلافات بين الجانبين، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل للخروج من الاتحاد بينما تستعد في الوقت نفسه للخروج من التكتل دون اتفاق في حالة الفشل في التوصل لاتفاق أفضل.





وقال خبراء استراتيجيون في "كريدي أجريكول"، في مذكرة للعملاء، إن "أكبر تهديد للاسترليني لبقية هذا العام هو احتمال الخروج دون اتفاق".





وتراجع الاسترليني 0.8 في المائة إلى 1.2119 دولار كما تراجع بـ0.5 في المائة إلى 91.64 بنس لليورو أمس. وكانت آخر مرة يسجل فيها الاسترليني خسارة على مدار أربعة أيام في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2016، عندما تراجعت العملة بـ6 في المائة إلى 1.1841 دولار.





إلى ذلك، نزلت أسعار الذهب أمس، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة. وحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المائة عند 1422.85 دولار للأوقية (الأونصة).





وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1423.90 دولار للأوقية.





وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه أمس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وفي حال قيامه بذلك، سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في عشر أعوام.





في الوقت نفسه، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في شهرين أمس مع تضاؤل توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض كبير لأسعار الفائدة. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.41 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 878.60 دولار للأوقية.





وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1549.04 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.



