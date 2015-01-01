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"تعليم الفيوم" يختتم فعاليات البرنامج التدريبي نواتج التعلم وخرائط المنهج (صور)

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:10 م
تعليم الفيوم يختتم فعاليات البرنامج التدريبي نواتج التعلم وخرائط المنهج (صور)
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ريهام على
 
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يختتم فعاليات برنامج نواتج التعلم وخرائط المنهج، ضمن الحزمة الأساسية لبرنامج المراجعة الخارجية والمعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمنعقد بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام بالفيوم، والمدرب الدكتور المعتز بالله زين الدين.

وفى ختام البرنامج التدريبي كرم الأستاذ محمد عبدالله جميع المتدربين، وتقدم بالشكر لفريق العمل بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
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