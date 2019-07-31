35 ألف طالب وطالبة سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. إليك رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:15 م
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35 ألف طالب وطالبة سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. إليك رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات
كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، عنعدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، حيث أعلن أن عدد الطلاب بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019- 2020.
وقال "عطا" في تصريحات صحفية، إن انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، منوهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.
|نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2019 عبر رابط tansik | بوابة الحكومة المصرية
|تنسيق الجامعات والمعاهد | بوابة الحكومة المصرية
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد 4 أغسطس المقبل، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.
كما أعلنت التعليم العالي، انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2019 بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اعلنت أن إجمالى عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الأولى 143759 طالب وطالبة، بواقع 45211 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و98548 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى 46 طالبا بالشعبة العلمية و751 طالبا بالشعبة الأدبية.
الكليات المتاحة والمتبقية لطلاب المرحلة الثانية 2019
أكدت مصادر في الوزارة علي وجود العديد من الاماكن الشاغرة في عدد من كليات القمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019، ومن بين هذه الكليات، كلية الطب البيطري وكلية العلوم بالنسبة لشعبة علمي علوم، أما شعبة علمي رياضة، فقد يحمل تنسيق المرحلة الثانية 2019 مفاجآة سارة لكل الطلاب، لم يتم تحديدها حتي الان، ولكن نتوقع ان يتاح لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية من التنسيق اماكن عديدة وشاغرة، خصوصا وان عدد المتقديم للمرحلة الاولي قليل، هذا يعني وجود اكثر من مكان في بعض الكليات.
ويشار إلى أن وزير التربية والتعليم العالي سوف يقوم بوضع موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2019، بعد ساعات قليلة بالتحديد بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الاولي لجميع الطلاب، ويستطيع الطلاب الحصول عليها عن طريق الدخول علي موقع بوابة الحكومة المصرية تنسيق.
بينما جاء عدد الطلاب المتقديم لاداء الجولة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 127 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020. وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم سيكون عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى او حدوث مشاكر.
خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2019
اعرف خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2019، لسهولة تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.
الدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد من خلال هذا الرابط.
قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك وكلاهما مدون على شهادة النجاح التي حصلت عليها من المدرسة.
قم بترتيب رغباتك في البطاقة حسب القواعد التالية:
تحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبتك أو بالجامعات.
اختر الكلية أوالمعهد التي ترغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
تنقسم قائمة الكليات المسموح لك بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرستك.
يجب عليك اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي قام الطالب بإدخالها، ويعطي الموقع إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم.
يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباته على حاسبه الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
في حالة تعديل الرغبات لأكثر من مرة - متاح مره فقط - فإن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.
35 ألف طالب وطالبة سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. إليك رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات
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