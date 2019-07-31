35 ألف طالب وطالبة سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. إليك رابط بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات





كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، عنعدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، حيث أعلن أن عدد الطلاب بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019- 2020.









وقال "عطا" في تصريحات صحفية، إن انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، منوهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.





وتجدر الإشارة إلى أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد 4 أغسطس المقبل، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.





كما أعلنت التعليم العالي، انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2019 بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اعلنت أن إجمالى عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الأولى 143759 طالب وطالبة، بواقع 45211 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و98548 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى 46 طالبا بالشعبة العلمية و751 طالبا بالشعبة الأدبية.

