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إيران ترفض عرض بومبيو "المنافق" للزيارة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:12 م
إيران ترفض عرض بومبيو المنافق للزيارة
محمد جواد ظريف
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ترجمة: منار طارق
 
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رفضت إيران عرض وزير الخارجية مايك بومبيو لزيارة الشعب الإيراني باعتباره "لفتة منافقة".

وصرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء في تصريحات موجهة إلى بومبيو: "لا تحتاج للمجئ إلى إيران". 

واقترح بدلًا من ذلك منح بومبيو تأشيرات للصحفيين الإيرانيين للسفر إلى الولايات المتحدة ومقابلته، متهمًا إياه برفض طلباتهم.

يوم الاثنين، قام بومبيو بالتغريد عبر تويتر: "لسنا خائفين من مجيء (ظريف) إلى أمريكا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية".

وقد تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الصفقة النووية الإيرانية مع القوى العالمية العام الماضي وفرض عقوبات مشددة على البلاد. 

وفي الأشهر الأخيرة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج الفارسي بينما بدأت إيران تتعدى حدود أنشطتها النووية علانية، قائلة إنها لم تعد قادرة على الالتزام التام بصفقة 2015 ما لم توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاقية نوعًا من الإغاثة الاقتصادية.

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