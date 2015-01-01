جهاز مدينة الشروق يشُن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المحال المخالفة بالمدينة
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:01 م
أحمد الشيخ
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة الإشغالات بالسوق التجارية بمركز خدمات إسكان الشباب ١٠٠م شمال المدينة، وذلك بالتنسيق بين جهاز المدينة والجهات الأمنية، ولجنة الإزالات والإدارات المعنية بجهاز المدينة.
وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن ضبط 23 محلا مخالفا وسحب عدادات الكهرباء والمياه وقطع المرافق عن تلك المحال، وذلك نظراً لعدم الحصول على موافقات الدفاع المدني بممارسة الأنشطة التجارية، وحرصاً على سلامة رواد السوق، وكذلك لوجود مخالفات بنائية بالمباني المقامة بها المحال، كما أنه جارِ مراجعة كافة الأنشطة التجارية بالمدينة تباعاً.
وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة لتشمل جميع المناطق، وذلك في إطار تفعيل القانون، وردع المخالفين، وللحفاظ على النسق الحضاري للمدينة، مصدراً توجيهاته لمسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لعدم عودة المخالفات.
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