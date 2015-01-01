أكتوبر القادم.. أسبوع إسماعيل ياسين الثقافي بالعيد القومي الـ 46 للسويس





أضاف البيان ان الهدف من الفعاليات الثقافية تعظيم دور القوة الناعمة ضد التطرف والارهاب بالاضافة الى رعاية المواهب المتميزة بالمحليات وتقديم لهم الفرص المناسبة للابداع وتوفير الامكانيات لهم، موضحا انه سيتم دعوة عدد من الوزراء والفنانين لحضور الفعاليات لتشجيع الشباب على الارتقاء بالثقافة والفنون.





أعلن النائب عبد الحميد كمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة وصالون سواسية الثقافي عن تنظيم اسبوع ثقافي نهاية اكتوبر القادم احتفالا بالعيد القومي الـ 46 لمحافظة السويس.أضاف النائب فى بيان صحفي ان الاسبوع الثقافي سيطلق عليه اسم الفنان الراحل ابن السويس اسماعيل ياسين الثقافي بمناسبة مرور 107 عام على ذكري ميلاده والتى ستحل فى شهر سبتمبر القادم حيث سيطل على الفعاليات "مهرجان اسماعيل ياسين الثقافي" وسيتم افتتاح خلال الفعاليات معرض يضم اهم اعماله الفنية والغنائية والاعمال النادرة السينمائية.كما سيتم تنظيم ورش عمل وندوات شعرية ومحاضرات عن تاريخ السويس بالاضافة الى تنظيم مسابقة فنية للافلام القصيرة ومسابقة لافضل صور عن محافظة السويس ومدن القناة بالاضافة الى مسابقة شعرية وسيتم اعلان شروط التقديم نهاية شهر اغسطس الحالي وستكون تحت اشراف لجنة فنية متخصصة.