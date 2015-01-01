وصول السيسي لمقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب في يومه الثاني

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لما نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل.





وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



