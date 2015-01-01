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وصول السيسي لمقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب في يومه الثاني

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:53 ص
وصول السيسي لمقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب في يومه الثاني
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رقية جمال
 
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لما نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل.

وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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المزيد عن: شباب البرنامج الرئاسي المؤتمر السابع للشباب العاصمه الاداريه الجديده
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