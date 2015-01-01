وصول السيسي لمقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب في يومه الثاني
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:53 ص
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لما نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل.
وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
Advertisements
- "العاصمة الإدارية".. أغنية افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب (فيديو)
- أحد المشاركين في بناء العاصمة الإدارية يتعهد للسيسي بالاستمرار في بناء مجتمع عمراني يليق بالمصريين
- "بطل كل يوم".. فيلم تسجيلي بمؤتمر العاصمة الإدارية يستعرض قصص نجاح الشباب (فيديو)
- السيسي: "أعترف بجميل المصريين لكل ما تحقق خلال الـ 5 سنوات السابقة"
- يقيًنا أن الحوار أهم السبل لغد أفضل.. السيسي يعلن بدء فعاليات مؤتمر الشباب (صور)
- "عمارة": مؤتمرات الشباب ساهمت في بناء جسور الثقة مع الدولة المصرية
- "بنفكر لبكرة": نموذج المحاكاة يجسد قدرة الدولة على دمج الشباب
- "الرئاسة": المؤتمر الوطني يتيح للشباب الإعداد الجيد بأسلوب علمي (فيديو)
- "الشهابي": نموذج محاكاة الدولة بمؤتمر الشباب تجربة رائعة (فيديو)
- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للشباب: مصر عادت لقلب إفريقيا