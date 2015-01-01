اليوم .. إعلان تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩ | ننشر رابط تسجيل الرغبات
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:49 ص
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بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2019، ينتظر طلاب الثانوية العامة بدء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩ بالجامعات لتسجيل الرغبات، لذان سنقدم لكم موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩ بالجامعات، أعلن وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار، عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩ بالجامعات يوم الاربعاء 31 يوليو وتنتهى الأحد 4 أغسطس .
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التنسيق بدء في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية، إليكم رابط تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩.
|نتيجة تنسيق الثانية 2019 عبر رابط tansik | بوابة الحكومة المصرية
|تنسيق الجامعات والمعاهد | بوابة الحكومة المصرية
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