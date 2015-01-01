اليوم .. إعلان ‫تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩‬ | ننشر رابط تسجيل الرغبات

بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2019 ، ينتظر طلاب الثانوية العامة بدء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩‬ بالجامعات لتسجيل الرغبات، لذان سنقدم لكم موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩‬ بالجامعات، أعلن وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار، عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩‬ بالجامعات يوم الاربعاء 31 يوليو وتنتهى الأحد 4 أغسطس .





وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التنسيق بدء في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.



