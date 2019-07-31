ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مليشيا الحوثي تصدر حكما بالاعدام بحق 2 من الأمن السايسي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:40 ص
مليشيا الحوثي تصدر حكما بالاعدام بحق 2 من الأمن السايسي
الحوثيين
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي اصدرت حكم الاعدام صباح اليوم الاربعاء بحق اثنين من موظفي جهاز الامن السياسي في صنعاء.

 

وذكرت المصادر أن محكمة حوثية اصدرت حكم الاعدام بحث اثنين من موظفي سكرتارية الامن السياسي بصنعاء بتهمة نقل معلومات للخارج وهم ..

 

‏1-فاروق عبدالله الحميري

‏2-طارق محمد الصوفي

وذكرت المصادر أن  النطق بالحكم عليهما كان في مبنى الأمن السياسي في جلسة سرية وبدون حضور محاميهما.

Advertisements
المزيد عن: اليمن الحوثيين الامن السياسي الاعدام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا