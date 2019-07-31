مليشيا الحوثي تصدر حكما بالاعدام بحق 2 من الأمن السايسي
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:40 ص
وكالات
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قالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي اصدرت حكم الاعدام صباح اليوم الاربعاء بحق اثنين من موظفي جهاز الامن السياسي في صنعاء.
وذكرت المصادر أن محكمة حوثية اصدرت حكم
الاعدام بحث اثنين من موظفي سكرتارية الامن السياسي بصنعاء بتهمة نقل معلومات للخارج
وهم ..
1-فاروق عبدالله الحميري
2-طارق محمد الصوفي
وذكرت المصادر أن النطق بالحكم عليهما كان في مبنى الأمن السياسي في جلسة سرية وبدون حضور محاميهما.
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