جامعة قناة السويس تحصل على الأيزو للسنة الثالثة على التوالي



و من جانبها أضافت الدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أننا نعمل في ظل منظومة جودة التعليم والبحث العلمي التطبيقي الذي يخدم المجتمع ويحل مشكلاته- جاء ذلك خلال زيارة الشركة المانحة للجودة( AJA)، والشركة الاستشارية.



وقال المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة أنه تم إعداد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل لتأهيل مختلف إدارات الجامعة لتجديد الاعتماد، والتي تناولت التعريف بكيفية صياغة وأهداف الإدارات، وقياس مدى تحقق الهدف، ومعوقات تحققه، والتعريف بمفاهيم الجودة، وكيفية إدراج أهداف كل إدارة مع الأهداف العليا للجامعة.



وأوضح الدكتور حمدي كمال عطاالله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف علي مشروع تطبيق الجودة طبقا المواصفة ISO 9001 2015 - قامت شركة AJA Egypt بتجديد شهادة الأيزو للجامعة في القطاع الإداري وذلك بعد مراجعة الشركة لقطاعات الجامعة الخمسة قطاع رئيس الجامعة - قطاعات النواب- قطاع أمين عام الجامعة.



وقد أشاد المهندس أحمد عثمان مدير شركة AJA Egypt ورئيس فريق المراجعين-بما حققته الجامعة من نجاحات متميزة في مختلف الأنشطة، خاصة كلية طب الأسنان والتجهيزات الحديثة بالمستشفى الجديد والذي لا يقل بأي حال من الأحوال عن مستشفيات الأسنان العالمية.



كما أشاد بمركز تنمية الموارد البشرية،و شبكة معلومات الجامعة في ثوبها الجديد وغرفة التحكم الإلكترونية.



وفي نهاية الاجتماع الذي حضره أمناء الجامعة المساعدين، ومديرو عموم الإدارات المختلفة، وأعضاء وحدة ضمان جودة الهيكل الإداري بالجامعة- وجه رئيس الجامعة الشكر للجميع علي مشاركتهم الفعالة في الحصول علي التجديد لشهادة الأيزو.







أعلن الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة أن جامعة قناة السويس حصلت على التجديد السنوي لشهادة الأيزو ٩٠٠١ في القطاع الإداري، وذلك للعام الثالث على التوالي في المراجعة الدورية الثالثة.وأكد رئيس جامعة القناة، أن الجامعة تسعى للريادة والتميز العلمي محليا ودوليا، وأضاف أن الأيزو هي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة، وأن شهادة الأيزو هي تتويج لمجهود جميع العاملين بالجامعة خلال فترة طويلة من العمل، مؤكدًا اننا نهدف لإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل.