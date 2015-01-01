"بنفكر لبكرة": نموذج المحاكاة يجسد قدرة الدولة على دمج الشباب

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قال الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا بحملة "بنفكر لبكرة"، إن نموذج المحاكاة للدولة المصرية الذي تضمنته جلسات المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة يجسد قدرة الدولة على إشراك الشباب في أن يصبحوا الصف الأمامي في المستقبل، ويكون المعيار هو الكفاءة.



وأضاف "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن كمية المعلومات والثقة بالنفس لدى شباب نموذج المحاكاة تجعلنا نثق في المستقبل، مشددًا على أن المؤتمر الوطني للشباب بالأمس جسد النسيج الوطني بظهور الشباب مع الحكومة مع رئيس الدولة مع طلاب الجامعات وطلاب الكليات العسكرية والشرطة في تناغم جميل وإيجابي.



وأوضح، أن التسويق الحكومي والوزاري والانتخابي أمر هام جدًا تحدثوا عنه خلال جلسات المؤتمر بالأمس يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن التركيز على التسويق السياسي للحكومة بداية جيدة جدًا.



وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

