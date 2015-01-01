تايلاند تسعى إلى تعميق التعاون في اجتماع وزراء الآسيان

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افتتح وزراء خارجية جنوب شرق آسيا اجتماعهم السنوي اليوم الأربعاء بدعوة من تايلاند المضيفة للتكامل الأعمق لتوسيع التجارة وتعزيز الرخاء في المنطقة وسط التحديات العالمية المتزايدة.



يعقد الاجتماع في ظل التوتر الأمني المتزايد في شبه الجزيرة الكورية، والمطالبات الإقليمية العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتستضيف آسيان، التي تسعى إلى تعزيز صوتها كلاعب عالمي، سلسلة من وزراء الخارجية من الشركاء الإستراتيجيين الرئيسيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



وقد صرح وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويني لزملاءه في رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم عشرة أعضاء بأنهم يجب أن يكونوا "أكثر مرونة" وسط تزايد القومية على مستوى العالم.



وقال في كلمته الافتتاحية "يجب أن ندرك أن النظر إلى الداخل بمنظور ضيق ليست خيارنا ولن يكون كذلك.. في خضم الاضطراب الكبير، يجب أن نتطلع إلى الخارج أكثر من أي وقت مضى." وحذر من أن الطريق إلى الأمام "قد يكون غادرًا"، لكنه اشار الي ان زيادة التعاون بين أعضاء الرابطة والشركاء الخارجيين يمكن أن يساعد في الحفاظ على النمو طويل الأجل.



و اضاف "إنه عمل صعب الموازنة، لكن التغلب على الخوف وفقدان الثقة فيما بيننا، وبيننا وبين القوى الأخرى سيجعل الآسيان جزءًا لا يتجزأ من السلام والازدهار العالمي المستدام الذي يمكن أن يرفع جميع القوارب".

