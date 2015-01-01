اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2019
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:16 ص
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تنطلق اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.
ومن المقرر أن تستمر أعمال المرحلة الثانية من التنسيق بداية من اليوم، وحتى الأحد المقبل، وإجمالي الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالبًا وطالبة، بواقع 175673 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية.
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