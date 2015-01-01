اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2019

تنطلق اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.



