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"سوبر كمبيوتر" يصدم ليفربول ويبشر محمد صلاح

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:50 ص
سوبر كمبيوتر يصدم ليفربول ويبشر محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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تنبأ "الكمبيوتر الخارق" أو مايعرف بـ"سوبر كمبيوتر" بفوز مانشستر سيتي على حساب ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

 

وتحظى تنبؤات سوبر كمبيوتر بمتابعة كبيرة في إنجلترا لأنها تأتي بعد تزويده بمعلومات عن الفرق المختلفة وحركة النوادي في سوق الانتقالات وحالة اللاعبين الفنية والبدنية والصحية، ليقوم الكمبيوتر بتحليل هذه المعلومات وإعطاء النتائج.

 

وتوقع سوبر كمبيوتر فوز محمد صلاح نجم ليفربول بلقب هداف الدوري الإنجليزي بتسجيل 29 هدفًا  وفوز تشيلسي بالمركز الرابع بقيادة أولى للنجم فرانك لامبارد من مقاعد البدلاء كمدير فني.

 

وكشف سوبر كمبيوتر عن أن ريال مدريد سيفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد على حساب بايرن ميونيخ.

 

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