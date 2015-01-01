ماجد المصري: كثرة الأعمال الدرامية في رمضان تؤثر على تركيز المشاهد (فيديو)

أعرب الفنان المصري ماجد المصري عن سعادته بزيارة الأردن، خاصة أنه من عشاق مدينة البتراء، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته في مهرجان جرش، مؤكداً أنه مهرجان عريق وقوي وله قيمة وشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وأضاف المصري في تصريحات لفضائية الغد أنه تكريمه في مهرجان جرش جاء عن دوره في مسلسل "زلزال" الذي أذيع في رمضان الماضي، مؤكداً أن المسلسل نجح لأنه قريب من الناس ويتناول مشكلة تحدث باستمرار وليست مجرد دراما للتسلية، مشيراً إلى أن كثرة الأعمال الدرامية في رمضان تؤثر على تركيز المشاهد، لذا فإن قلة الأعمال الفنية هو أفضل.

وأوضح المصري أنه في القريب سيُعرض له مسلسل "بحر"، وهو مسلسل دراما صعيدية، لافتا إلى أنه من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبدالفتاح، وبمشاركة باقة من النجوم الكبار.