مقتل 34 أفغانيا بينهم نساء وأطفال بانفجار لغم بحافلة غرب البلاد

لقي 34 أفغانيا بينهم نساء وأطفال مصرعهم لدى انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة تقل مسافرين من ولاية هيرات في غرب البلاد نحو العاصمة كابول.

كابول - سبوتنيك. وقال "مهيب فيضي" معاون المتحدث باسم حاكم هيرات لوكالة "سبوتنيك" أن: "34 مسافرا استشهدوا وأصيب 17 آخرين في الحادثة".

وأوضح فيضي بأن الانفجار وقع في أثناء مرور حافلة من طراز "مرسيدس 404" تابعة لإحدى الشركات الخاصة وتقل مسافرين من ولاية هيرات نحو العاصمة الأفغانية كابول.

وقد قامت السلطات المحلية في الولاية بمساعدة أهالي المنطقة بإجلاء القتلى والمصابين إلى مشافي مدينة هيرات.

واتهم المسؤول الأفغاني "مجموعات المعارضة المسلحة" بالضلوع في الحدثة.

وتشهد أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمال العنف والمعارك بين القوات الأمنية وحركة طالبان، ونشاط ملحوظ من جانب تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) الذي تبنى مسؤولية اثنين من التفجيرات الثلاثة في كابول الخميس الماضي والذي أودى بحياة مالا يقل عن 11 شخص، وإصابة عشرات آخرين.

من جانبها، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا قالت فيه إن 3812 مدنيا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من العام الحالي خلال الحرب على الجماعات المسلح، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين على يد القوات الحكومية والتحالف.

وجاء في التقرير أن طالبان ومقاتلي تنظيم "داعش" قتلوا 531 أفغانيا وأصابوا 1437 في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى الـ 30 من يونيو الماضي، مضيفا أن الجماعات المسلحة تعمدت استهداف 985 مدنيا بينهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل وموظفو إغاثة، وفق وكالة رويترز.

ويتزامن هذا التصعيد عشية انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الثمانية عشرة بما في ذلك الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله.