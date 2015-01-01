مصطفى بدرة: أصبح لدى مصر تخطيط استراتيجي للسنوات المقبلة



وأضاف "بدرة"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي استنزف بعد ثورة 25 يناير، ما أدى إلى ضرورة تنفيذ برنامج اقتصادي.



وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أنه أصبح حاليا هناك وعي وتوعية لدى الشباب، وأصبح لدى مصر تخطيط استراتيجي للسنوات القادمة، مؤكدا أن قلبه استراح لعرض هذه الموضوعات في المؤتمر.



ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

أشاد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، بالموضوعات التي ناقشها المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها السرد لما حدث في الاقتصاد خلال السنوات الماضية.